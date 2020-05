'Niet gebrek aan kansen, maar onenigheid over blessure deed Takidine Genk verlaten en voor Anderlecht kiezen'

RSC Anderlecht heeft de eerste zomertransfer binnen. De hoofdstedelingen plukte Ilias Takidine weg bij KRC Genk. Nu is ook duidelijk waarom de flankaanvaller vertrok in Limburg.

De officiële uitleg was er eentje zoals we veel horen. “Ik was meteen overtuigd van het project van Vincent Kompany”, liet Ilias Takidine optekenen. De 19-jarige flankaanvaller vond bovendien dat hij in de Luminus Arena niet de kansen kreeg die hij verdient.

Al is er toch iets meer aan de hand. Het Laatste Nieuws weet dat een meningsverschil tussen Genk en Takidine ervoor heeft gezorgd dat de speler zijn kastje heeft leeggemaakt. Dat wordt overigens bevestigd in de Genkse wandelgangen.

Heupblessure

Takidine kampt met een heupblessure. De speler weigerde op aangeven van de Genkse medische staf een operatie. Anderlecht deed een medische check-up en is ervan overtuigd dat een ingreep niet nodig is.