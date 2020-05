Hoe moeten clubs gemiste stadioninkomsten opvangen? Sporteconoom biedt helder antwoord en daar gaan spelers niet blij mee zijn

Door de coronacrisis zien voetbalclubs straks (en zagen) veel inkomsten wegvallen. Wedstrijden achter gesloten deuren brengen nu eenmaal niet veel op. Volgens sporteconoom Thomas Peeters kunnen clubs de crisis overleven, maar dan moeten ze wel kunnen rekenen op de medewerking van hun spelers.

Thomas Peeters is sporteconoom en verbonden aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. Hij ziet mogelijkheden om de gemiste stadioninkomsten goed te maken met minder uitgaven.

"Stadioninkomsten zijn in België goed voor ongeveer 20 à 25 % van de omzet van de clubs. Volgens mij kunnen de clubs ook wel zonder die inkomsten. Als je weet dat 55 à 60 %van de omzet naar spelerslonen gaat, kan daar wel bespaard worden om het verlies aan stadioninkomsten goed te maken", legde Peeters uit bij Sporza.

Clubs die nu afwachten, kunnen volgend jaar in mei wel eens in de problemen komen.

Clubs moeten dan best wel nu actie ondernemen volgens de sporteconoom. "Onderhandelen met spelers is makkelijker geworden, omdat de spelers eigenlijk geen alternatief hebben. Op dit moment staan de clubs relatief sterk aan de onderhandelingstafel. Clubs die nu afwachten, kunnen volgend jaar in mei wel eens in de problemen komen. Spelers blijven betalen zoals ze dat vandaag doen wel, dat kan niet", waarschuwde Peeters.