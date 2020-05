"Niet ondenkbaar dat KBVB zich burgerlijke partij stelt in strafonderzoek naar Moeskroen"

Dat Moeskroen voor het BAS er toch is in geslaagd zijn licentie voor volgend seizoen te behalen, laat de Belgische voetbalwereld met een wel erg wrange nasmaak achter. De KBVB gaf eerder op de dag al aan dat het het 'principieel oneens' was met de beslissing van het BAS.

Meer nog, de voetbalbond zou nog een stap verder kunnen gaan. "Het inschatten van de verdere stappen zal pas kunnen gebeuren wanneer de BAS haar motivatie geeft", vertelt Niels Verborgh, advocaat van Westerlo, aan HLN. "Je merkt gewoon dat er in het profvoetbal verontwaardiging is." "Momenteel loopt er een strafonderzoek naar Moeskroen. Het is niet ondenkbaar dat clubs en de KBVB zich burgerlijke partij zullen stellen. Als uit het onderzoekt blijkt dat er strafbare feiten gebeurd zijn bij Moeskroen, dan is het duidelijk dat hierover het laatste woord nog niet is gezegd." "Bij Westerlo heerst de indruk dat er zaken gebeurd zijn bij Moeskroen die niet conform de licentievoorwaarden zijn. Daarom hebben ze volgens Westerlo dan ook géén recht op die licentie", aldus Verborgh. "Maar nogmaals: laat ons eerst de motivering van het BAS afwachten alvorens we eventuele verdere stappen zullen zetten."