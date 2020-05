15 maanden later is Landry Dimata hersteld van zijn blessure: "Ik ben volledig fit"

De Belgische spits van Anderlecht lijkt eindelijk volledig hersteld te zijn van zijn blessure. Hij heeft het laten weten via Instagram.

Dimata heeft sinds 10 februari 2019 geen officiële wedstrijden meer gespeeld. Hij viel uit met een blessure tijdens een wedstrijd tegen Zulte Waregem. De spits bracht deze zondag goed nieuws voor de fans van Anderlecht.

Op zijn Instagram had de 22-jarige aanvaller een uitleg klaar. "Deze lange blessureperiode is gecompliceerd geweest. Ik kon een jaar lang niet voetballen. Ik wil alle mensen bedanken die er waren en al die mensen die mij berichten bleven sturen om mij aan te moedigen. Ik ben helemaal fit vandaag en dat is ook dankzij jullie. Bedankt."