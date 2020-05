Alex Czerniatynski : "Dit is hét moment om de competieformule te veranderen"

Hoe zal de competitie er volgend seizoen uitzien? Het is een vraag die veel waarnemers zich stellen vandaag de dag. Zo heeft Alex Czerniatynski zijn eigen idee over de competitieformule.

Als het van Club Brugge afhangt, dan spelen we volgend seizoen met 18 ploegen in de Jupiler Pro League. In het voorstel worden ook de play-offs afgeschafd. Een voorstel dat op de steun kan rekenen van Czerniatynski.

"Een heel goed idee. Dat had al veel langer ingevoerd moeten worden. Terug naar de oude competitieformule. Een klassieke competitie zoals in alle andere landen."

Czerniatynski is geen fan van het huidige systeem. "Wie profiteert er van de play-offs? De top zes. En als er zoals dit jaar zo'n grote voorsprong is tussen de eerste en de tweede, dan is dat werk dat al lang klaar was gehalveerd."

Vooral de clubs die jaarlijks in play-off 2 spelen, worden benadeeld volgens Czerniatynski. "Spelers kunnen zicg niet opladen voor play-off 2. En ook de fans komen niet kijken naar die wedstrijden. En ook het feit dat er maar een club degradeert is nadelig. Als er twee clubs dalen en twee stijgen, dan geven we meer ploegen de kans om extra sponsors aan te trekken."