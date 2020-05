Ex-aanvaller Standard, Anderlecht, Antwerp en KVM geeft Club Brugge gelijk: "Hun voorstel is voor iedereen interessant!"

Wat wordt de competitieformat voor volgend seizoen? Velen stellen zich de vraag, ook de werkgroep van de Pro League. Er zijn voorstanders om er een definitieve verandering aan te koppelen, maar daar zijn ook zware tegenstanders voor te vinden.

Club Brugge deed het voorstel om met 18 volgend seizoen te spelen. De momenteel meest gezaghebbende stem in het Belgisch voetbal vroeg om dat op de agenda van de Algemene Vergadering te zetten. Club ijvert al langer voor een afschaffing van de play-offs en een gewone competitie met 18.

Ook Alex Czerniatynski is voor dat idee gewonnen. De ex-aanvaller van onder meer Anderlecht, KV Mechelen, Standard en Antwerp heeft het niet voor de huidige format. "Een heel goed idee!", vertelt hij ons. "Ik zeg al jaren dat we terug moeten naar de oude formule: een klassiek kampioenschap zoals in de andere landen!"

"Wie wordt er beter van de play-offs? De eerste zes van het klassement. En dan nog... Als je ziet dat de punten door twee worden gedeeld om de spanning te verhogen die er anders niet zou zijn... Pfff, dat doet af aan het werk dat je er de maanden ervoor hebt ingestoken. Wat Club Brugge voorstelt, is interessant voor iedereen", vindt de ex-Rode Duivel.

Minstens twee zakkers en één barragist

Volgens Czernia geeft het ook meer mogelijkheden aan de ploegen onder de top zes. "Welke spelers zijn gemotiveerd om play-off 2 te spelen? Er zijn er niet veel. Het kleine beetje dat er op het spel staat in die wedstrijden lokt de supporters ook niet naar het stadion."

Czerniatynski is het er ook mee eens dat er meer dan één zakker moet zijn. "Je moet twee degradanten en een barragist hebben, zoals in de andere Europese competities. Eén is veel te weinig. Daardoor zouden minstens twee 1B-clubs kunnen opgaan en meer sponsors kunnen voor zich winnen. Deze verplichte rustperiode is de ideale kans om onze competitie te hervormen."