De Top- en Floptransfer van KV Mechelen: 'Kwaliteit boven kwantiteit', geen echte flop

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: KV Mechelen.

Malinwa hield het bijzonder rustig de voorbije transferzomer, onder het motto 'kwaliteit boven kwantiteit en terend op het schitterende elan van vorig seizoen. De strategie heeft gewerkt, want KVM zou op speeldag 30 het lot in eigen handen hebben gehad om voor de eerste keer in de clubgeschiedenis play-off 1 te halen.

TOP

In principe kunnen we bijna elke inkomende transfer in deze categorie zetten. Jordi Vanlerberghe mocht na een moeilijk jaar bij KV Oostende nog eens tonen waarom Club Brugge hem destijds had weggeplukt bij Mechelen. Yannick Thoelen bewees dan weer dat hij geen 'eeuwige doublure' is. Bateau stond een plekje lager op de pikorde dan Peyre en Swinkels, maar vervulde zijn plicht als er op hem werd gerekend.

Issa Kaboré, een transfer voor de toekomst, staat na vijf basisplaatsen zelfs al in de belangstelling van Manchester City. Geoffry Hairemans, tot slot, had het aanvankelijk niet makkelijk om zijn plaats op te eisen in een elftal dat al op elkaar is ingespeeld. In de slotfase van de reguliere competitie werd hij wel een steunpilaar.

FLOP

De enige die een beetje onder de verwachtingen bleef was Dante Vanzeir. Na zijn productief jaar bij Beerschot wou de aanvaller van Genk een stapje hogerop zetten in een nieuwe uitleenbeurt. De huurling startte tien keer in de basis en had wellicht op meer speelminuten gehoopt en graag met betere statistieken teruggekeerd naar Limburg. KV Mechelen besloot ook om zijn aankoopoptie niet te lichten.

Uiteindelijk heeft Vanzeir ervaring kunnen opdoen op het hoogste niveau en is deze nominatie als flop een vrij streng verdict - maar we moesten iemand kiezen. Er zijn spelers van andere clubs die hier meer thuishoren dan Vanzeir...