De Top- & Floptransfers van AA Gent: één onverwachte uitschieter tussen al het geslaagd transfergeweld

Het is ondertussen al van 7 maart geleden dat er nog een balletje getrapt werd in de Jupiler Pro League. In afwachting van de verderzetting van de competitie of van volgend seizoen gingen we bij de zestien eersteklassers op zoek naar de top- en floptransfer van dit seizoen. Vandaag: AA Gent.

AA Gent heeft er een sterk seizoen opzitten. Het seizoen begon met ups en downs, maar na speeldag zes waren ze niet meer uit de top zes weg te slaan. De basis werd deze keer weer gelegd in de zomer, want de mercato van Michel Louwagie en co was er 'boenk' op. Maar liefst zeven van de zomertransfers groeiden uit tot titularissen. Dan heb je goed werk geleverd.

TOP

We kunnen het hier hebben over terugkerende jongens als Sven Kums en Laurent Depoitre, die in de Ghelamco Arena hun oude ritme terugvonden. Of over backs als Alessio Castro-Montes en Milad Mohammadi die het offensieve voetbal van Jess Thorup ondersteunden. Of over die sterke beer in de verdediging, Michael Ngadeu. Allemaal schoten in de roos.

Maar het zaakje van het jaar deed Gent toch met Elisha Owusu. Voor amper een miljoentje weggeplukt bij Olympique Lyon en nu ongeveer het zevenvoudige waard. De verdedigende middenvelder nam zowat de taak die Renato Neto in het kampioenenjaar had op zich. Daardoor konden Kums, Odjidja en David zich offensief uitleven.

FLOP

Wie is er echt mislukt bij AA Gent? Akkoord, Jan Van den Bergh kon zijn reputatie van bij Beerschot nooit waarmaken nadat hij geblesseerd arriveerde. Maar bij OHL toonde die dat hij volgend seizoen wel nog een rol kan spelen. Dylan Mbayo is nog jong en moet volgend seizoen wel wat meer kansen krijgen. Misschien de 20-jarige Nicky Beloko, maar goed, die kan niet afgerekend worden daarop gezien de concurrentie op zijn positie.

Nee, 't is deze keer niet mogelijk om zware fouten te vinden in het transferbeleid van de Buffalo's. Ze hebben daar hun zaakjes vorige zomer goed op een rij gehad.