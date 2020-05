In Zuid-Korea denken ze oplossing te vinden door stadions te vullen...met sekspoppen

Ook in Zuid-Korea is het voetbal opnieuw begonnen en net als in Europa moeten de clubs dat met lege stadions doen. Al hadden ze bij FC Seoul toch beter twee keer gekeken toen ze hun bestelling plaatsten.

De Zuid-Koreaanse club had het idee om het stadion te vullen met poppen, zodat het stadion toch de indruk gaf dat het gevuld was. Maar toen de club de poppen bestelde hadden ze toch beter hun bron nagekeken. De poppen waren namelijk afkomstig van een fabrikant van seksartikelen. Het stadion van de Koreaanse club stond dus vol met sekspoppen. Zij droegen dan ook allemaal een t-shirt waar het loge van de fabrikant opstond. De club was er als de kippen bij om zich te excuseren voor het misverstand. "Wij willen ons excuseren aan de supporters. Het gaat hier om een misverstand. Wij hebben ons vergist van leverancier. We verzekeren jullie dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren." In Zuid-Korea komen verschillende clubs met leuke initiatieven om de stadions te vullen, zoals affiches, posters en kartonnen personen. Maar sekspoppen waren er voorlopig nog niet gebruikt.