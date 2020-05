(Nog) geen titelfeest voor Janice Cayman bij Lyon: "Vreemd gevoel" & "Niet altijd makkelijk geweest als bankzitter"

In haar eerste seizoen bij Olympique Lyon mag Janice Cayman al meteen haar eerste titel in Frankrijk op zak steken. Al had ze dat liever gedaan met wat meer speelminuten op de teller.

Vorige zomer verliet Janice Cayman Montpellier voor de absolute top in Frankrijk: Olympique Lyon. Daar zat ze vaker op de bank dan haar lief was. "Ik wist dat het niet eenvoudig zou worden en het is als bankzitter niet altijd gemakkelijk geweest. Ik werk altijd heel hard en ik had soms het gevoel dat ik daar niet voor werd beloond", legt ze uit bij Gazet van Antwerpen.

Al heeft ze ook geen spijt bij die overstap. "Ik voel me erg goed bij Lyon. Ik heb nog een contract voor één seizoen en hoewel je nooit nooit kan zeggen in het voetbal, wil ik er zeker nog eens vol voor gaan om er hier alles uit te halen. Er zijn enkele speelsters einde contract, het is afwachten of er iemand vertrekt."

Dit seizoen pakte Lyon voor de veertiende (!) opeenvolgende keer de landstitel in Frankrijk. "Het was best een vreemd gevoel. Er was geen euforie, we hadden eerder iets van: ‘Ah, oké’. Ik hoop dat we alsnog met de meisjes kunnen vieren als we weer samen mogen komen", besluit Cayman.