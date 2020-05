Jordan Botaka vertrok in 2013 met slaande deuren bij Club Brugge: "Zulke dingen zeg je niet"

Jordan Botaka heeft zijn overstap naar een Belgische topclub te pakken. Volgend seizoen trekt hij naar KAA Gent. In zijn jonge jaren lag hij ook al bij Club Brugge onder contract, maar dat werd niets.

De nieuwe aanwinst van KAA Gent heeft het gevoel dat ze hem destijd hebben laten vallen bij Club Brugge, waar hij tussen 2010 en 2013 onder contract lag. "Bepaalde mensen hebben me er buiten gepest", legt Jordan Botaka uit bij Het Laatste Nieuws.

"Toen ik aan Belenenses werd verhuurd, slopen er fouten in het papierwerk van mijn transfer waardoor ik er niet kon spelen. Ik vroeg om het huurcontract te ontbinden en bij Club te gaan trainen bij de beloften. Daar was ik zelfs niet meer welkom. Ze lieten me vallen. Ik kreeg te horen dat ik beter een club in derde klasse kon zoeken en met een bijbaantje beginnen", gaat hij verder.

Al was dat niet het ergste. "Uiteindelijk zijn er dingen gezegd over mijn vader die nooit gezegd hadden mogen worden. Ik ben een heel rustige jongen, maar toen stond ik wél op het punt om gekke dingen te doen. Bij Club Brugge had niemand boodschap aan wat er in mijn privéleven gebeurd was. Als je rekening houdt met mijn achtergrond, zeg je zulke dingen niet."

De vader overleed in Botaka's armen toen hij al bij de A-kern van Club Brugge mee trainde. "Heel wat mensen van Club Brugge woonden de begrafenis van mijn vader bij. Daar ben ik hen ook heel dankbaar voor."