Kan nieuwkomer bij Club Brugge nu al bestempeld worden als miskoop?

Adolfo Gaich leek lange tijd op weg naar Club Brugge, maar de Argentijn kwam uiteindelijk niet. Dus besloot Club Brugge 6,5 miljoen neer te leggen voor Michael Krmencik, maar een echt succes werd de spits nog niet.

Krmencik speelde slechts zeven wedstrijden, dus is het misschien wel nog wat vroeg om te oordelen. Maar scoren deed de Tsjech nog niet en ook zijn spel was nog niet om over naar huis te schrijven.

De sterke spits heeft de harten van de Club Brugge-supporters nog niet weten te veroveren. Sport/Voetbalmagazine denkt dan ook te weten waaraan dat ligt.

Krmencik liep bij Viktoria Plzen een kruisbandblessure op en sindsdien heeft de 27-jarige spits moeite om zijn oude niveau weer te vinden.

Dat Krmencik de weg naar het doel weet te vinden bewijzen zijn statistieken bij zijn vorige club. In 124 wedstrijden voor de Tsjechische club scoorde Krmencik maar liefst 62 keer. Bij Club Brugge hopen ze alvast dat hij snel weer zijn oude vorm weet te pakken.