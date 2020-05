Recordaantal Belgische trainers op komst: "Zij gaan de toekomst van het Belgisch voetbal bepalen"

De nieuwe generatie Belgische trainers komt eraan als een vloedgolf. Een recordaantal Belgische spelers die nog actief zijn als voetballer zijn bezig om hun trainersdiploma's te halen.

17 Rode Duivels zijn begonnen aan de versnelde trainersopleiding die Roberto Martinez beschikbaar heeft gemaakt voor de internationals. Dat is trouwens een stokpaardje van de bondscoach. "Ik wil de komende 2,5 jaar verder meehelpen aan de ontwikkeling van de Duivels. Veel van hen denken nu al mee als coaches", aldus Martinez.

Hij ziet dat er straks veel in België hun carrière zullen willen lanceren. Zo gaf Axel Witsel al mee dat hij na zijn carrière aan de slag wil bij Standard. Vincent Kompany is er al mee bezig op Anderlecht,... "Dit zijn de toekomstige coaches die de toekomst van het Belgisch voetbal zullen bepalen", meent Martinez.

Ook in de JPL

Maar dan zou je nog de lading spelers uit de Jupiler Pro League vergeten die ook bezig zijn om hun UEFA-diploma's te halen. Sven Kums, Frank Boeckx, Olivier Deschacht, Timothy Derijck, Davy De fauw, Wouter Corstjens... In totaal zijn er een 30-tal nog actieve spelers bezig met hun trainersdiploma.

Ook Siebe Blondelle behoort daartoe. "Ik wil tegen het einde van mijn carrière al die diploma's hebben om direct aan de slag te kunnen. Het is wel vreemd, want nu ben je op training bezig mee te denken als coach. Jonge spelers doen dat niet, die denken niet na over het thema of doel van een training."