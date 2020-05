Ivan De Witte kondigt nog meer transfers aan bij Gent: "We mikken op minstens vijf nieuwe spelers"

Het is druk in de Ghelamco Arena. KAA Gent deed de voorbije weken al twee inkomende transfers. En er is nog volk op komst. Ivan De Witte legt de Oost-Vlaamse denkwijze uit.

KAA Gent verzekerde zich inmiddels al van Davy Roef en Jordan Botaka. “We mikken op minstens vijf nieuwe spelers”, vertelt Ivan De Witte in Het Laatste Nieuws. En het is net de coronacrisis die de Buffalo’s doet handelen. “Daarnaast gaan we ons fysiek héél goed voorbereiden”, geeft de voorzitter zijn coach extra werk. “We beginnen later aan de competitie en zullen wellicht een hele poos twee wedstrijden per week moeten spelen.” We hebben een budget opgesteld zonder dat we verplicht zijn om spelers te verkopen “Bovendien zal het gebrek aan oefenwedstrijden ook een probleem vormen. De coronacrisis heeft dan wel een impact op ons budget, maar we hebben een budget opgesteld zonder dat we verplicht zijn om spelers te verkopen.”