Werk op de plank voor Dury en co: Zulte Waregem zkt spits

Zulte Waregem heeft er een erg wisselvallig seizoen opzitten, met een plaats in de buik van het klassement als gevolg. Al flitsten de West-Vlamingen bij wijlen aan de Gaverbeek. Het lijkt er sterk op dat het offensieve compartiment een grondige facelift zal ondergaan in het tussenseizoen.

Zulte Waregem beschikte over maar liefst vijf spelers die als centrumspits uitgespeeld konden worden. Jelle Vossen, die tijdens de wintermercato overkwam van Club Brugge, lijkt een zekerheidje voor komend seizoen. Voor de vier overige aanvallers zou het zomaar einde verhaal bij Essevee kunnen zijn.

Huurlingen

Dimitri Oberlin werd niet zonder verwachting gehuurd van Basel. De Zwitserse international kon echter nooit doorbreken bij Zulte Waregem en vertrekt met stille trom.

Dit in tegenstelling tot Cyle Larin. De sterke Jamaïcaanse Canadees werd dit seizoen gehuurd van het Turkse Besiktas. De 25-jarige Larin mag met zeven doelpunten en tien assists terugblikken op een sterk seizoen. Larin keert naar alle waarschijnlijkheid terug naar Besiktas, waar hij nog tot juni 2022 onder contract ligt. De kans dat Zulte Waregem hem, in volle coronacrisis, definitief zou kunnen overnemen, lijkt haast onbestaande.

Berahino

De 26-jarige bad boy herlanceerde dit seizoen zijn carrière onder de vleugels van Dury, met wie hij het erg goed kon vinden. Het talent van de Engelse Burundees staat buiten kijf, wat hij ook regelmatig toonde afgelopen seizoen. Berahino heeft nog een contract voor een seizoen aan de Gaverbeek.

Toch lijkt ook hij deze zomer al te zullen vertrekken. Berahino liet al meermaals optekenen dat hij met een terugkeer naar Engeland in het hoofd zit.

Bruno

Gianni Bruno kwam vorig seizoen transfervrij over van Cercle Brugge en werd -althans zeker op basis van zijn statistieken- een absolute voltreffer. Veelal als flankaanvaller was Bruno toch goed voor negen doelpunten. En dat is Alaves blijkbaar niet ontgaan. Het nummer veertien uit La Liga wil volgens La Gazzetta dello Sport vol voor onze landgenoot gaan. Voor Gianni Bruno (28) betekent dit de uitgelezen kans om nog een transfer naar een Europese topcompetitie te maken.