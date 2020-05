Belangrijke beslissing genomen in Frankrijk: startdatum nieuw seizoen Ligue 1 bekend

Het seizoen in Frankrijk is voorbij. De focus ligt al op het volgende seizoen, want de startdatum van de Ligue 1 en de Ligue 2 zijn al bekend.

De startdatum in Frankrijk is bekend voor het nieuwe seizoen. "Na overleg met de omroepen Médiapro, Canal+ en beIN Sports kan het begin van het seizoen worden vastgesteld op 23 augustus voor de Ligue 1 en 22 augustus voor de Ligue 2", aldus LFP. De data liggen nog niet vast, want het moet nog gevalideerd worden door het uitvoerend comité van de UEFA, dat op 17 juni bijeenkomt. De kans lijkt wel groot dat het voetbal in Frankrijk eind augustus terugkomt.