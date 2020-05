"Preud'homme is de grootste meneer die ik ooit ben tegengekomen in het voetbal"

In het boek van Dave Peters 'Stijn Vreven, pure liefde, pure haat' wordt het leven van de ex-trainer van onder meer Beerschot beschreven en verteld. In het boek is er ook een citaat van Vreven over Michel Preud'homme.

“Michel Preud'homme is de grootste meneer die ik ooit ben ­tegengekomen”, vertelt Stijn Vreven in het boek. “Wat een persoonlijkheid. Toen hij tot beste keeper van de wereld werd verkozen in 1994, zei hij tegen de pers dat hij die titel te danken had aan onder anderen Glen De Boeck en Stijn Vreven." Vreven maakte zijn debuut bij KV Mechelen als prof. "Wij waren broekjes, hij was een cultheld. Twee maanden voor het WK bleven we na de training een halfuur ballen trappen. Michel wilde dat zo. Een echt competitiebeest. Als je in het eerste interview dat je geeft, nadat je pas verkozen bent tot beste keeper van de wereld, aan twee jonge spelers denkt... Dan ben je een grote meneer. Klasse.”