Het Nederlands van de bondscoach, zijn kwaliteiten als people manager en het megaloon dat hij elders had kunnen opstrijken

Roberto Martinez verlengde zijn contract bij de Rode Duivels tot 2022 en dacht daarbij niet alleen aan het geld dat op zijn bankrekening zal komen. Als hij op andere aanbiedingen was ingegaan kon hij veel meer verdienen.

Zo kwam Arsenal aankloppen bij Roberto Martinez. Hij bleef de nationale ploeg trouw (nu voor 3 miljoen euro per jaar), terwijl de nieuwe manager van Arsenal Mikel Arteta nu bijna het dubbele verdient.

"Ik zou liegen als ik zou zeggen dat met het financiële geen rekening werd gehouden. Maar meer dan geld staat ons gezinsgeluk voorop. Daar staat geen prijs op. Maar ook los daarvan redeneer ik nooit alleen in geld. Het gaat om ambitie, appreciatie, verantwoordelijkheid", legde de bondscoach uit in De Zondag.

In dat interview ging het ook over zijn kwaliteiten als people manager en een ander gevoelig thema (zeker in België): talen. "Ik probeerde al wat Frans te leren, hoor. Net zoals ik al wat Nederlandse woorden leerde kennen. Dat ben ik België verplicht, denk ik. Twee keer een duizendtal woordjes", aldus Martinez.

Teamgeest

"Ik focus graag op de groepsgeest, hoe we samen de beste prestaties kunnen neerzetten. Dat is voor een coach van een nationale ploeg moeilijker dan bij een club. Je bent niet dagelijks bij je spelers en ik hou juist zoveel van dicht, menselijk contact", besloot hij.