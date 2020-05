Waasland-Beveren wapent zich voor BAS: 'Pro League wijst bemiddelingsgesprek af'

Waasland-Beveren wilde de 'onregelmatige degradatie' aankaarten in een onderhoud met de Pro League. Peter Croonen en co hebben resoluut 'nee' gezegd tegen het voorstel van de Waaslanders. Daarom maakt Waasland-Beveren zich nu op voor de volgende stap: het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Het was Peter Croonen, voorzitter van de Pro League, die Waasland-Beveren liet weten dat er geen bemiddelingsgesprek zou komen. Dat weet het Nieuwsblad.

Ook kreeg Waasland-Beveren een verslag van de algemene vergadering van de Pro League. Volgens Waasland-Beveren is die meeting trouwens ongeldig, want de agendapunten moeten normaal ten laatste acht dagen op voorhand doorgestuurd worden. In realiteit gebeurde het veel later. CEO van de Pro League Pierre François countert dit door te zeggen dat het om een vervolgvergadering gaat, en er dus geen probleem is.

Hoe dan ook eisen de Waaslanders dat de competitie nietigverklaard wordt, met andere woorden: geen kampioen, geen degradant. Hievoor trekken ze weldra naar het BAS.