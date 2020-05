Anderlecht moet op zoek naar centrale verdediger: 'Luckassen en Sandler moeilijk te houden'

Anderlecht moet op zoek naar nieuwe (centrale) verdedigers. Het is op dit moment prioriteit nummer een voor paars-wit. De Nederlandse huurlingen Luckassen en Sandler hebben het best naar hun zin in Brussel en willen ook volgend seizoen voor Anderlecht spelen.

De financiële toestand van Anderlecht lijkt dit niet toe te zullen laten. Derrick Luckassen wordt geleend van PSV, die een prijskaartje van vijf miljoen euro op zijn hoofd kleefde. Naar alle waarschijnlijkheid onhaalbaar voor Anderlecht. Luckassen gaf eerder al aan absoluut niet terug te willen keren naar Eindhoven. Philippe Sandler, die erg weinig speelde door een blessure, keert in principe terug naar Manchester City na zijn uitleenbeurt. Dat staat te lezen in het Nieuwsblad. Het zou kunnen zijn dat hij volgend seizoen opnieuw wordt uitgeleend aan Anderlecht, al is het niet duidelijk wat de plannen zijn van Manchester City. Met Kompany, Cobbaut en de jonge talenten Kana en Sardella is de spoeling achterin wel héél dun geworden. Het wordt een prioriteit om een verdediger binnen te halen die het klappen van de zweep kent. Niet evident, gezien de precaire financiële situatie waarin Anderlecht zich bevindt.