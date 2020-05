Bondsvoorzitter Haïti op non-actief gezet na beschuldigingen over verkrachten minderjarige meisjes

De bondsvoorzitter van Haïti, Yves Jean-Bart, zit in vieze papieren. Hij wordt ervan beschuldigd meerdere keren minderjarige meisjes te hebben verkracht.

De voorzitter van de Haïtiaanse voetbalbond, Yves Jean-Bart, die beschuldigd wordt van verkrachting van minderjarige spelers, is voorlopig geschorst, dat maakte de FIFA maandagavond bekend.

Er is een onderzoek gestart naar de voorzitter, waardoor hij voorlopig 90 dagen lang geen voetbalgerelateerde taken mag uitvoeren.

Yves Jean-Bart zou jarenlang meisjes hebben aangerand. In een artikel, dat gepubliceerd werd door The Guardian, worden verschillende meisjes geciteerd die Jean-Bart beschuldigen van verkrachting. Het gaat om minderjarige voetbalsters, de exacte leeftijd van de meisjes is nog niet gekend.