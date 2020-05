KVM-doelman Thoelen is een gelukkig man: "Vanaf de eerste krijs was ik in extase"

Yannick Thoelen en vriendin Kim Vandoninck zijn de trotse ouders van zoontje Noa geworden. Na het overlijden van hun eerste kindje, Lia, is het leven van de doelman van KV Mechelen helemaal veranderd.

Thoelen is overgelukkig. "Ik was door het dolle heen. Ik wilde zo snel mogelijk weten of hij zijn tien vingers en tenen had. Vanaf de eerste krijs was ik in extase. Er viel een grote druk van mijn schouders. Vanaf dat moment ben je alleen nog maar bezig met die kleine. Een fantastisch ­gevoel", klinkt het in GvA.

Thoelen heeft ook tijd om er zich mee bezig te houden. "De eerste dagen was het een ­ander ritme. Om de drie uur moesten we Noa eten geven. Hij eet en drinkt heel goed. In het ­begin bracht het wel wat ­vermoeidheid met zich mee, maar nu is hij al een ­flinke slaper en profiteren wij dus mee. Ik help Kim met het verzorgen. Ik ververs vuile luiers, meet de temperatuur, geef een badje en ontsmet zijn navel. Voor het eten is de mama aan zet.”