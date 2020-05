OFFICIEEL: Ianis Hagi verlaat Racing Genk en trekt definitief naar Schotland

Het nieuws hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel. Ianis Hagi heeft Racing Genk definitief verlaten en trekt naar Rangers FC, de club waar hij dit seizoen aan werd uitgeleend.

Ianis Hagi verlaat Racing Genk. De Roemeense aanvallende middenvelder trekt voor 5 miljoen euro naar Rangers FC. Hij werd dit seizoen al aan de club uitgeleend en hij deed het daar zeker niet onaardig.

Hagi is blij met de overstap. "Er was ook interesse van andere ploegen, maar het was mijn doel om terug te keren naar de Rangers. Ik ben zeer gelukkig dat ik opnieuw deel kan uitmaken van de ploeg", laat Hagi weten op de website van de club.