AA Gent heeft al scenario's uitgewerkt voor competitiestart met publiek: "Wij kunnen 5.000 fans zetten"

AA Gent is al voorbereid op het nieuwe seizoen. En dat hopen ze te kunnen beginnen met fans, maar ook een scenario dat er geen supporters binnen mogen is al uitgewerkt.

AA Gent kan het nog redelijk lang volhouden zonder inkomsten van supporters. "In het worst case scenario dat we niet voor pubkiek mogen spelen, kunnen we onze financiële verplichtingen tot januari vervullen zonder consequenties voor de spelers", aldus Michel Louwagie. "Dat was ook belangrijk: onze spelers moeten niets inleveren en zullen dat ook niet moeten doen."

Maar Gent heeft ook al bestudeerd hoeveel supporters ze kunnen zetten met de gepaste social distancing. "We hopen in augustus al met een beperkt aantal supporters te mogen spelen. Ons stadion is daar ideaal voor, want er is ruimte tussen veld en tribune. We hebben de oefening gemaakt en kunnen 5.000 supporters zetten als we de regels volgen. We hopen ook wel dat de Veiligheidsraad oefenmatchen in juli toestaat."