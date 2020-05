AA Gent vindt kritiek dat ze de beste deal uit stopzetting haalden niet terecht: "Ik zeg zelfs meer: 14 clubs is ideaal voor België"

AA Gent was de grote architect achter het behoud van het competitieformat met 16. De kritiek die ze kregen vinden ze nu wel onterecht. Ivan De Witte en Michel Louwagie kwamen even terug op wat er allemaal gebeurde.

"De rechtszaken die nu van alle kanten uit de lucht vallen zijn de play-offs van dit jaar", grapte voorzitter De Witte. "Ieder om beurt naar de rechtbank is ook een sport in de huidige situatie. Michel Louwagie heeft inderdaad een grote rol gespeeld om tot dit besluit te komen, maar even benadrukken dat daar 84 procent van de Pro League achterstond."

De kritiek die er van de benadeelde clubs kwam, is dat Gent de beste deal eruit haalde. Zij zijn zeker van de tweede plaats door de stopzetting van de competitie. "Ik betwist dat", aldus De Witte. "Wij zijn al jaren voorstander van een competitie met 16 en dat standpunt hebben we verdedigd. Het is niet juist dat daar nu smalend over gedaan wordt."

We hebben de tweede beste coëfficiënt in België

"Ik zal zelfs meer zeggen: ik ben voor België voorstander voor een competitie met 14. Ik ben ook niet te beroerd om dat uit te spreken. Anders gaan we oeverloze licentiediscussies blijven hebben. 14 is de ideale formule voor 1A. En dan kunnen we ook iets doen aan de tweede afdeling en die afgrijselijke naam 1B. Wie dat ooit heeft uitgevonden... Leg dat maar eens uit in het buitenland."

Michel Louwagie trad zijn voorzitter bij. "Europees hebben we over de laatste vijf jaar gezien de tweede beste Europese coëfficiënt, maar in België hebben we nu ook de tweede beste coëfficiënt over de laatste vijf jaar. Als je dat dan bevestigt in de reguliere competitie kan je niet spreken over geluk, dan hebben we het gewoon goed gedaan."