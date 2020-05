KV Mechelen gaat vijf jaar langer door met hoofdsponsor

Rond een club is het opvallend stil dezer dagen. KV Mechelen roert zich weinig in de debatten die het Belgische voetbal bezig houden, maar komt nu wel met positief nieuws naar buiten.

De samenwerking tussen KV Mechelen en hoofdsponsor AFAS is met vijf jaar verlengd. Dat heeft de club vandaag officieel aangekondigd. AFAS is al sinds 2015 hoofdsponsor van KV Mechelen en doet er nog minstens evenveel jaar bij.

Algemeen directeur kondigde eerder deze week al aan dat er nieuws zat aan te komen en is dan ook verheugd dat hij naar buiten kon treden met het nieuwe contract. De nieuwe samenwerking tussen AFAS en KV Mechelen kan een belangrijke stap zijn voor de vernieuwingen aan het stadion. Die wil de club doorvoeren, maar daarvoor heeft het een waarborg nodig van de stad Mechelen. Daarover kon u bij ons al meer lezen HIER.

“AFAS is een belangrijke partner voor de club. Ze hebben ons de voorbije vijf jaar gesteund in goede en minder goede tijden. Dat gaan ze de komende vijf jaar blijven doen. Dit is een belangrijk signaal naar de toekomst toe. AFAS volgt ons volledig in onze meerjarenvisie en heeft vertrouwen in het plan van de club. Ze willen samen met ons groeien", aldus Lagast.