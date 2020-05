🎥 Dit wordt de waanzinnige metamorfose die La Bombonera van Boca Juniors zal ondergaan

Boca Juniors heeft grootse plannen met La Bombonera. De Argentijnse topclub wil een het mythische stadion renoveren. Binnenkort moeten er 80.000 dolle fans hun team toejuichen.

De opvallendste verandering aan La Bombonera - en dan laten we de hoogtechnologische renovatie eventjes buiten beschouwing - wordt het verdwijnen van de hoefijzervorm.

Vandaag is één kant van het stadion recht om een simpele reden: er was in het verleden namelijk geen plaats om de hoofdweg die naast het stadion loopt te omzeilen. Maar daar hebben de Argentijnen iets op gevonden.

De nieuwe tribune wordt simpelweg boven de weg gebouwd. Op die manier kunnen automobilsten via een tunnen onder het stadion rijden. Boca Juniors wil het project zo snel mogelijk aanvatten.