Nieuwste aanwinst Gent: "Ik ben een laatbloeier, maar heb nog veel groeimarge"

AA Gent haalde ietwat verrassend Jordan Botaka weg bij STVV. De kapitein van de Truienaars speelt zo eindelijk voor een topploeg. "Het was tijd", knikte hij.

Botaka is niet naar Gent gekomen om een meelopersrol te spelen, ondanks de grote concurrentie op zijn positie. "Ik ben overtuigd van mijn mogelijkheden", zei hij. "Ik ben heel blij om hier te zijn. Het was het moment om een stap hogerop te zetten. Ik heb veel gesproken met Vadis en hij vertelde me over het project hier. Heel interessant!"

Op zijn 27ste is het voor het jeugdproduct van Club Brugge de eerste keer dat hij mee zal kunnen doen om de prijzen. "Ja, ik ben een laatbloeier, maar iedereen zegt dat ik nog progressiemarge heb. Dat wil ik bij Gent bewijzen."