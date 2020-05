Kompany aandeelhouder en nog belangrijker, Vandenhaute geen ceremonieel voorzitter: "Nu zitten juiste mensen op juiste plaats"

Vincent Kompany is en blijft het uithangbord van Anderlecht voor de komende jaren. "Dat hij wou vertrekken? Hij is al maanden mee de toekomst aan het uitstippelen. Dat doe je niet als je weg wil", zei Karel Van Eetvelt. Kompany vroeg en kreeg een nog grotere rol binnen de club.

Kompany heeft zelf aandelen gekocht, waarschijnlijk rechtstreeks van Marc Coucke. “Vincent was zelf vragende partij om te investeren. Hij ís Anderlecht, dus wij zijn heel blij met het engagement van Vincent", aldus Van Eetvelt.

De veranderingen moet paars-wit weer op het juiste spoor zetten. Vandenhaute vervangt daarbij Coucke. Kompany en Vandenhaute zijn de voorbije maanden naar elkaar toegegroeid na een stroef begin en zitten nu volledig op dezelfde golflengte.

"Wij zijn Anderlecht en dat wil zeggen dat alleen het beste goed genoeg is. Dat wil ook zeggen dat in een topsportomgeving de juiste mensen op de juiste plaats moeten staan, dat is nu het geval.”