De kogel is door de kerk: datum promotiefinale OHL-Beerschot ligt vast

De kogel is door de kerk: de terugwedstrijd van de promotiefinale tussen OHL en Beerschot wordt gespeeld op 2 augustus, daags na de bekerfinale.

Dat bevestigde de Pro League. De wedstrijd zal gespeeld worden in het King Power at Den Dreef Stadion in Leuven, weliswaar achter gesloten deuren.

De aftrap wordt gegeven om 19h.