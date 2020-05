Officieel: Seraing stoomt zich klaar voor profvoetbal en plukt pion weg bij STVV

Door de profclubs die geen proflicentie haalden en het feit dat Seraing dat als club uit de hoogste amateurklasse dat wel deed, mogen de Luikenaars zich opmaken voor eerste klasse B.

Deinze promoveert als kampioen naar 1B, Seraing omdat het een proflicentie heeft. De Luikse club had in het klassement aan achterstand van 22 punten op de competitieleider, dus om zich te redden in 1B zijn er versterkingen nodig.

Met Elias Spago legt Seraing nu een jong talent vast. De 19-jarige verdediger komt over van de beloften van Sint-Truiden. Spago kwam sinds 2018 uit voor de Kanaries en kiest nu voor een avontuur bij de Métallos.