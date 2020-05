Vadis vroeg en kreeg garanties voor hij bijtekende: "Als Owusu, Yaremchuk en Depoitre uitvallen..."

AA Gent kondigde donderdag trots aan dat kapitein Vadis Odjidja voor twee jaar bijtekende. Dat was niet zo makkelijk, want de middenvelder kon rekenen op heel wat interesse, al bleef hij graag. En hij wou garanties over het sportieve.

Vadis wou weten of Gent de volgende jaren ambitie gaat tonen. "We zijn begin april beginnen praten. In eerste instantie de voorzitter en ik. Pas toen het over de cijfers ging, is Michel erbij gekomen. Weet je, ik wou weten waar AA Gent naartoe wil. Hoe het bestuur het transferbeleid ziet. Wat de volgende stappen zijn. De voorzitter toonde zich in die gesprekken héél ambitieus", zegt hij in HLN.

Daarbij kreeg hij te horen wat hij wou horen. "Je kan wel zeggen dat je vol voor de titel gaat, maar je moet ook de juiste spelers halen. En analyseren wat er dit seizoen minder was. Onze kern die bijvoorbeeld niet breed genoeg bleek. Als Owusu eens niet kon spelen, moesten we depanneren. Idem toen Yaremchuk en Depoitre uitvielen. Andere ploegen hadden sneller iemand anders klaar staan, konden meer roteren..."