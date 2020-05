Ex-beloftenbondscoach Walem ziet drie talenten die binnenkort stap kunnen zetten naar Duivels: "Bilan niet zo triest als iedereen laat uitschijnen"

Wat na 'De Gouden Generatie'? Het is een vraag die al veel gesteld is, want na de huidige lichting Rode Duivels gaapt er een leemte, menen velen. Ex-beloftenbondscoach Johan Walem is het daar echter niet mee eens.

"Hoeveel jaar verschil zit er tussen Kompany en Lukaku? Acht jaar! Ook hier is er tijd nodig geweest om beetje bij beetje spelers toe te voegen die hun draai vonden in de grote competities", aldus Walem bij Sudpresse. "De huidige nationale ploeg is ook niet in één keer gebouwd. Roberto Martinez heeft dat heel goed aangepakt door Youri Tielemans en Leander Dendoncker mee te nemen naar het WK in Rusland." En Walem ziet nog meer talent dat binnenkort een rol kan spelen. "Jullie zullen zien: Orel Mangala, Sambi Lokonga en Jeremy Doku gaan volgen. De toekomst bouw je vandaag. Het bilan is niet triest als iedereen laat uitschijnen."