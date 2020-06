Onderhandelingen met Heracles zitten vast, Dessers nog niet van Genk

Racing Genk is geïnteresseerd in Cyriel Dessers. De Limburgers maken er geen geheim van. Maar een doorbraak in het transferdossier is er nog niet gekomen.

Racing Genk wil Cyriel Dessers graag graag terug naar België halen. De club deed immers al een bod op de gedeelde topschutter van de Eredivisie, maar de vraagprijs van Heracles Almelo ligt voorlopig hoger dan het geboden bedrag. Zes miljoen voor Dessers? Cijfers werden nog niet bevestigd, maar er zou sprake zijn van een vraagprijs van zes miljoen euro. Intussen zouden Genk en Heracles niet naar elkaar toe zijn gegroeid. Volgens Het Laatste Nieuws zit het dossier muurvast. Als er wat tijd over heen gaat doet Heracles misschien water bij de wijn of is Genk bereid om meer te bieden. Wie zal er het eerst een toegeving doen?