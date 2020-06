De voorzitter van Lille OSC bevestigt: Moeskroen is weldra van Lille!

Excel Moeskroen is op zoek naar een overnemer nu eigenaar Pairoj Piempongsant besloten heeft om afstand te nemen van de club. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de Henegouwse club eigendom is van het Franse Lille OSC.

Alles lijkt erop dat Excel Moeskroen en Lille OSC voor de tweede maal in het huwelijksbootje zullen treden. Er wordt zelfs al gepraat over de toekomstige technische staf. Daarin zou er geen plaats meer zijn voor Bernd Hollerbach, die volgens l'Avenir plaats moet ruimen voor Fernando Da Cruz, geen onbekende voor les Hurlus.

Afrondende fase

Dinsdag liet Gérard Lopez, de voorzitter van Lille, zich in een onderhoud met het Franse l'Équipe uit over de situatie. Hij zegt dat de onderhandelingen met Moeskroen goed verlopen en dat het clubbestuur van beide clubs in een afrondende fase zitten wat de overname betreft.

Luis Campos, sportief directeur van de Noord-Franse club, zou het project in goede banen moeten leiden. Hij zou ervoor moeten zorgen dat enkele jongen talenten van Lille de overstap kunnen maken naar Moeskroen. Het reservenelftal van LOSC wordt wellicht opgedoekt omdat het naar divisie National 3 is gedegradeerd.