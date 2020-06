Herenigt Cercle Brugge succesduo van bij STVV? Ook technisch directeur op de radar

Cercle Brugge is niet alleen op zoek naar een nieuwe trainer, maar wil ook een nieuwe technisch directeur. Voor beide postjes is een ex-STVV'er in beeld.

Dat Marc Brys topkandidaat is voor het trainerspostje is al geen nieuws meer. Maar de Vereniging wil nu ook Tom Van Den Abbeele binnenhalen als technisch directeur. Die is momenteel werkzaam bij NAC Breda, waar ze stuiten op de financiële beperkingen.

Van Den Abbeele is op de hoogte van de interesse van Cercle, maar geeft in een reactie aan BN De Stem aan dat 'het niet aan de orde is'. Indien beide heren naar Jan Breydel komen, wordt het hun tweede samenwerking, want ze waren eerder beiden aan de slag bij STVV.