KV Mechelen wil toptalenten houden: "Onze diamantjes zijn duur"

KV Mechelen heeft zijn kern wel heel drastisch afgeslankt. Malinwa kan daarnaast ook nog verwachten dat er een bod gaat komen op één van hun goudhaantjes die ze hebben rondlopen. "Maar die gaan geld kosten hé!"

Aster Vranckx en Issa Kabore zijn twee jongens die KV Mechelen in de toekomst heel wat geld moeten opbrengen. "De club wil veel aandacht blijven besteden aan de jeugd. Zo hopen we absoluut Aster Vranckx en Issa Kabore te houden, al weet je natuurlijk nooit of er een niet te weigeren bod komt. Maar zij zijn onze diamantjes. En die zijn duur, hé", aldus bestuurslid Gert Van Dyck in GvA.

Door het vertrek van enkele basisspelers moet er vervanging gezocht worden. Voor Swinkels staat er al eentje klaar. “Er zijn enkele dossiers lopende, waaronder inderdaad dat van Aleksandar Vukotic, die op onze shortlist staat."