Goed nieuws over Miguel Van Damme: "Ik heb mijn eerste keeperstraining kunnen afwerken"

Miguel Van Damme vecht nog steeds terug. De doelman van Cercle Brugge die al een aantal jaar tegen leukemie vecht, heeft er dinsdag zijn eerste echte keeperstraining opzitten. En dat het deugd deed...

Ex-ploegmaat Brian Vandenbussche helpt hem. “Dinsdag heeft Brian me in ­Blankenberge aan een eerste keeperstraining onderworpen, op kunstgras. Springen, vallen, duiken... Echt top was het me weer keeper te kunnen voelen. We zouden een uurtje trainen, maar we verloren de klok uit het oog. Het werd ­anderhalf uur. Zo fijn. Vandaag voel ik wel dat mijn lichaam al die specifieke oefeningen weer moet gewoon worden", zegt hij in HLN.

Van Damme herviel het voorbije jaar twee keer, maar knokte elke keer terug. "Conditioneel voel ik me steeds sterker. Dit gaan we elke week één dag doen. Zo werk ik niet meer van dag tot dag, maar alweer van week tot week. Ach, ik ben voldoende ­realistisch om te beseffen dat ik niet naar de ­herstart van de ­trainingen eind juni moet mikken. Maar het is wel mijn bedoeling mijn plaats ­binnen de kee­pershiërarchie te heroveren.”