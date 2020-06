Onderzoeksbureau ziet dat de trend van buitenlandse clubeigenaars wordt verdergezet

Het rapport van Deloitte ging over meer dan alleen de financiën in het Belgische profvoetbal. Zo keek het onderzoeksbureau ook naar clubs in Belgische handen en clubs met buitenlandse eigenaars.

Toen de overname van KV Oostende werd afgerond door het Amerikaanse Pacific Media Group (PMG) schreven we: 'meer dan de helft van de Belgische profclubs in buitenlandse handen na de overname van KV Oostende'.

Het is een trend die zich al enkele jaren doorzet in het Belgische voetbal. "Vorig jaar werd reeds verwezen naar het toenemende aantal buitenlandse investeerders die in de loop der jaren meerderheidsaandeelhouder zijn geworden van een Belgische club. Deze trend werd verder gezet van het seizoen 17/18 naar het seizoen 18/19. Waar er in 17/18 nog 14 clubs in Belgische handen waren, zijn er in het seizoen 18/19 nog maar 12 clubs in Belgische handen", luidde het in het rapport van Deloitte, gepubliceerd op woensdag 3 juni.

De twaalf clubs in Belgische handen vorig seizoen: Club Brugge, Antwerp, Lokeren, Charleroi, Anderlecht, Genk, Gent, Zulte Waregem, KV Oostende, Standard, Waasland-Beveren en KV Mechelen. Lokeren ging intussen failliet en Oostende is nu in Amerikaanse handen. Westerlo en Lommel waren toen de laatste in het rijtje die werden overgenomen door buitenlanders. Lokeren en Oostende kunnen we ook al niet meer bij dat dozijn rekenen.

Seraing, Deinze en RWDM

Zo blijven er nog maar tien 'Belgische' clubs over. Beerschot is een geval apart met 50% in Belgische en 50% in Arabische handen. Lokeren, Virton en Roeselare verdwijnen uit het profvoetbal, die laatste twee zijn in buitenlandse handen.

Hun lege plekken worden opgevuld door Deinze, RWDM en Seraing. Die laatste club is in handen van de Fransman Bernard Serin, ook eigenaar van FC Metz. Serin is ondertussen al wel 20 jaar verankerd in de provincie Luik bij zijn bedrijf Cockerill-Sambre. Denijs Van De Weghe is de Belgische eigenaar van Deinze en RWDM is ook in Belgische handen.

Dus ook na de licentieslachtoffers en de samenstelling van de reeksen blijft de verdeling van de 24 clubs met Belgische en buitenlandse eigenaars 50-50. Of 12,5-11,5 met Beerschot waar de aandelen verdeeld zijn.