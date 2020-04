Meer dan de helft van de Belgische profclubs in buitenlandse handen na de overname van KV Oostende

KV Oostende is sinds dinsdag officieel eigendom van een Amerikaans bedrijf. Dat brengt het totaal van Belgische eersteklassers in buitenlandse handen op zes. Tellen we daar 1B bij, dan hebben we het al over meer dan de helft van alle profclubs.

Oostende is de enige Belgische club in Amerikaanse handen. Voor het overige zijn vooral Aziatische investeerders geïnteresseerd in Belgische ploegen. Kortrijk heeft een Maleisisch-Chinese eigenaar, STVV een Japanse, Moeskroen een Thaise en Eupen een Qatarese. Cercle Brugge is dan weer een deel van AS Monaco.

Opvallend: de clubs die de eerste negen plaatsen van het huidige klassement bekleden hebben allemaal een Belgische eigenaar. De nummers 10 tot en met 15 een buitenlandse.

Alle 1B-clubs hebben buitenlandse eigenaar

Zes van de zestien eersteklassers zijn in buitenlandse handen en daar mogen we nu ook alle ploegen uit 1B bij tellen na het faillissement van Lokeren. Deinze is volgend seizoen dan weer een Belgische aanwinst in het profvoetbal.

Als alle profclubs hun licentie halen en we met Deinze naar 24 profclubs gaan, dan telt het Belgisch profvoetbal 13 clubs in buitenlandse handen. Beerschot is een randgeval, want de Saudische Prins Abdullah bezit 50% van de aandelen, maar tellen we ook mee.

De overige clubs die dit seizoen in 1B uitkwamen hebben ook allemaal een buitenlandse eigenaar: OHL (Thailand), Roeselare (China), Lommel (Israël), Westerlo (Turkije), Virton (Luxemburg) en Union (Engeland).