OFFICIEEL: KV Oostende verliest talent aan Guingamp

Logan Ndenbe gaat zijn carrière verderzetten in de Franse Ligue 2 bij EA Guingamp.

KV Oostende neemt afscheid van Logan Ndenbe. De 20-jarige linksachter was einde contract bij de kustploeg en kan dus gratis de rangen vervoegen van EA Guingamp. Hij tekende voor drie jaar bij zijn nieuwe werkgever.

Ndenbe is een Belg van Kameroense origine en was Belgisch jeugdinternational bij de U17 en U18. Hij maakte zijn professioneel debuut voor Oostende in play-off 2 van het seizoen 2017/18 en maakte dit seizoen zeven keer de negentig minuten vol.