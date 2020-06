Standard bereidt vertrek Preud'homme al voor: drie stafleden verlaten de club, ééntje kan terugkeren naar oude nest

Op de beslissing van Michel Preud'homme is het nog altijd wachten, maar het vertrek van drie leden van zijn technische staff lijkt alvast een voorbode van zijn vertrek als T1 bij Standard.

Donderdagavond werd de beslissing van Preud'homme over zijn toekomst aan de boorden van de Maas verwacht, maar die kwam er dan toch nog niet. Toch is er al beweging te bespeuren in de staff van de club.

Volgens La Dernière Heure verlaten mental coach Rudi Heylen, kinesist Jérôme Tubez en materiaalman Estinaslao Fernandez de club. Eerstegenoemde zou kunnen terugkeren naar Club Brugge. Heylen werkte al eerder samen met Philippe Clement toen die nog assistent-coach was van Michel Preud'homme bij blauw-zwart.