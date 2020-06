T1 van STVV was 'Meest gehate man in het voetbal': "Dat blijft me maar achtervolgen"

Zoals verwacht werd het technisch directeur Kevin Muscat die Kostic zou opvolgen als trainer bij Sint-Truiden VV. Op de Truiense clubwebsite sprak hij de fans al toe.

"Ik wil aantrekkelijk voetbal brengen, met agressieve energie. En ik geloof dat we een team hebben dat ook vooruitgang wil boeken en deze doelen wil bereiken. Ik kijk er naar uit om samen met de fans achter het team te staan tijdens de komende competitie", luidde de boodschap van Kevin Muscat voor de fans van STVV.

Als trainer was de 46-jarige Australiër alleen in eigen land aan het werk. Als speler begon en beëindigde hij zijn carrière in Australië, maar speelde hij tussendoor acht jaar in Engeland en Schotland. Daar kreeg hij een bepaalde reputatie... die van meest gehate speler.

"Dit was geen enquête ofzo", lachte hij. "Het was een statement van een tegenstander op het veld maar het blijft me dus achtervolgen. Maar, ik wil beoordeeld worden op onze prestaties en op mijn werk als coach."

Als tegenstander was Muscat vroeger dus geen lachertje.