Preud'homme investeert in stadion, vertelt wat er beter geworden is en... haalt uit naar "één bepaald medium"

Michel Preud'homme sprak gisterenavond exclusief voor Standard TV. Nog steeds geen duidelijkheid over wat hij gaat doen, maar hij sprak wel over een aantal andere onderwerpen...

Geïnvesteerd in stadion

“Ik heb ook geïnvesteerd in het stadion, net als Marouane Fellaini en Axel Witsel”, klonk het. “Iedereen naar zijn eigen mogelijkheden, want deze club ligt je na aan het hart.”

Afgelegde weg

“Het idee bij mijn terugkeer was een clubfilosofie te installeren op lange termijn zonder de resultaten te verwaarlozen. Er was geen structuur, geen discipline, geen fysieke basis. We zijn nu weer op de goeie weg, maar het is niet zo simpel te installeren."

Bayat

Een bepaald medium creëert vaak ook chaos bij Standard omdat het daar baat bij heeft. Zo wordt er ook gezegd dat we met één spelersmakelaar werken (Mogi Bayat, nvdr.), terwijl we eerst de spelers bekijken en dan pas navragen wie hun manager is.”