Cercle geeft meer duiding bij nieuw voorstel competitieformat: "Club is de verdiende kampioen, maar wij willen nu vooral een oplossing aanreiken voor alle juridische problemen"

Cercle Brugge liet een nieuw agendapunt op de volgende Algemene Vergadering van de Pro League plaatsen: een competitieformat met 20 ploegen in 1A. Cercle-voorzitter Vincent Goemaere geeft nu meer uitleg bij het voorstel.

Concreet houdt het voorstel een een competitieformule met 20 (met Beerschot, Westerlo, OHL en Union) met geen play-offs, één ploeg zou rechtstreeks zakken en de voorlaatste zou barragematchen spelen tegen een club uit 1B. Dat 1B zou uit veertien teams bestaan, waaronder acht belofteploegen.

Oplossing voor juridische veldslagen

Volgens de voorzitter wil Cercle met dit voorstel een antwoord bieden op de tallozen procedureslagen. "Het is niet de bedoeling van Cercle Brugge om de Algemene Vergadering van 15 mei en de daar genomen beslissingen te laten annuleren", zegt Goemaere in Het Laatste Nieuws.

"Wie ons er van verdenkt dat we Club Brugge de titel niet gunnen, die dwaalt. Club is de verdiende kampioen, dat hebben wij altijd onderschreven. Maar wij willen nu vooral een oplossing aanreiken voor alle juridische problemen die momenteel op tafel liggen."

Gezond verstand moet primeren

"Of er voldoende draagvlak is om met dit voorstel een kans te maken, weet ik niet. Wel is het zo dat ik al van heel wat kleinere clubs een reactie heb gekregen en dat was altijd onder de vorm van een bedanking. Het besef leeft dat een competitie met 16 clubs én mini-play-offs niet de beste format is in deze economisch bijzonder moeilijke tijd. Wij rekenen op het gezond verstand van iedereen."

"Ik ben al heel lang voorstander van een formule met 20 ploegen, en ik heb die mening in de weken voor 15 mei luid verkondigd. Na 15 mei ben ik er van overtuigd dat wel meer mensen voor dit format gewonnen kunnen zijn. Voor alle duidelijkheid: het blijft een voorstel, er kan aan geschaafd worden"