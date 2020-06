OFFICIEEL: Cercle Brugge neemt verdediger transfervrij over van KV Mechelen

Bij Cercle Brugge zijn ze hun huiswerk al aan het maken voor volgend seizoen. Aangezien de ploeg zeker is van het behoud in 1A, ongeacht de beslissingen die nu volgen, weten ze met welk budget ze zich kunnen versterken.

Maar voor Alexander Corryn over te nemen van KV Mechelen was bijna geen budget nodig. De verdediger was einde contract en dus gratis op te halen.

"Ik wil graag een mooi seizoen spelen emt Cercle, hopelijk hebben we onmiddellijk de goede flow te pakken", zegt Corryn op de clubwebsite. "Er is heel wat potentieel bij Cercle en ik ben trots om vanaf vandaag officieel een speler te zijn van Groen-Zwart."

Corryn speelde ook nog bij Antwerp en Lokeren. Cercle Brugge wordt nu de vierde ploeg in de Jupiler Pro League voor de linksachter. Hij tekent een contract voor twee seizoenen met optie voor een derde.