François Kompany vertelt over racisme dat hij en Vincent moesten verdragen: "Hoeveel keer heeft mijn moeder die personen niet aangesproken?"

Op het protest in Brussel van afgelopen weekend waren ook François en Carla Kompany aanwezig. De broer en vrouw van Vincent Kompany wilden hun stem laten horen.

De twee Kompany's hebben zelf hun deel van racisme gekend. "We moesten daar zijn zodat de jeugd niet meer beleeft wat Vincent en ik hebben meegemaakt als jongeren", zegt François in La Dernière Heure. "Het was racisme dat als normaal werd beschouwd."

Hij geeft ook voorbeelden. "Toen ik 15 of 16 was moest ik aan een blanke vriend plakken om een nachtclub binnen te mogen. In het voetbal was het hetzelfde. Op stage met KV Mechelen was het aantal spelers oneven. Per toeval werd de enige gekleurde speler - ik - in een kamer met een délégué gelegd en niet met een ploegmaat. Mijn vader accepteerde dat niet en ik heb de stage verlaten."

"En Vincent? Het was geen uitzondering dat de ouders van de tegenstanders riepen: 'Welke leeftijd heeft hij, die vuile zwette?' Hoeveel keer heeft mijn moeder die personen niet aangesproken? Maar ze vonden dat normaal."