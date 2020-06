Mbaye Leye brengt hulde aan Michel Preud'homme: "Jou als coach hebben was een zegen"

Mbaye Leye nam afscheid van "zijn coach" Michel Preud'homme op Instagram.

Mbaye Leye heeft deze morgen hulde gebracht aan Michel Preud'homme op Instagram. Gisteravond had de trainer aangekondigd dat hij aftrad als hoofdcoach van de Rouches en dat hij meteen ook zijn carrière als trainer beëindigde.

"In de wereld van het voetbal is het heel gemakkelijk om de schuld te geven, het imago van een persoon te beschadigen of hem af te schuiven als iemand die hij niet is. Het was een zegen om jou als coach te hebben en je laatste assistent te zijn. Jouw carrière en jouw palmares zijn een antwoord op iedereen die het heeft aangedurfd jou te bekampen en zich op jouw niveau wilden plaatsen.

Uw doorzettingsvermogen, uw bereidheid om uw kennis te delen, uw obsessie voor goed werk en de focus op details etc... maken u de Grote MPH.

Laten we niet te veel praten.

I Love You Coach ♥️ MPH"