Analist denkt dat Vercauteren beter bij Mbokani past dan Leko: "Ik weet niet of hij daar nog zin in heeft of dat hij het überhaupt nog kan"

Eén van de meest opvallende dossiers die in België op tafel ligt, is die van Dieumerci Mbokani. De Congolese aanvaller is niet komen opdagen voor de medische testen bij Antwerp omdat hij nog geen nieuw contract heeft. Anderlecht ligt weeral op vinkenslag... Alex Teklak zou hem met de ogen toe nemen.

De analist spreekt bij RTBF over het geval. Hij denkt dat de speelwijze van Ivan Leko misschien niet ideaal is voor de 34-jarige aanvaller. "Leko gaat uit van een heel hoge pressing en dat is misschien niet meer weggelegd voor Mbokani op zijn leeftijd. Ik weet niet of hij daar zin in heeft of dat hij daar überhaupt nog toe in staat is. Hij kan op zijn leeftijd niet meer constant druk gaan zetten op de twee centrale verdedigers."

Daarom zou het spel van Frank Vercauteren hem beter liggen. "Als je ziet hoeveel goals hij nog maakt, zou ik hem met de ogen dicht nemen. Vercauteren heeft meer de empathie om met zo'n gast te werken dan Leko. Vercauteren kan zich aanpassen, hij is meer pragmatisch. Ik zeg niet dat hij alles zou mogen, maar ik denk dat hij nog heel veel doelpunten kan maken. Dus ja, als het financieel haalbaar is, is het interessant voor Anderlecht."