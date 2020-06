Pechvogel Custovic stond amper 1 match aan het roer bij Oostende: "Ik ben nooit op het juiste moment op de juiste plaats"

Het derde avontuur van Adnan Custovic als hoofdtrainer bij een Belgische eersteklasser was er een van korte duur. Na eerdere passages bij KV Oostende en Waasland-Beveren werd hij nu na amper een partij aan de kant geschoven tijdens zijn tweede ambtstermijn bij de kustploeg.

In een exclusief gesprek blikt de Bosniër terug op zijn drie passages en hoe die telkens tot een einde kwamen. "Nu was ik einde contract bij KVO en de verbintenis werd niet verlengd. Een nieuwe eigenaar brengt maar al te vaak veranderingen met zich mee. Dat is het leven", blikte Adnan Custovic terug op zijn meest recente vertrek.

Eerder dit seizoen kreeg hij de bons bij Waasland-Beveren. Al na vijf speeldagen. "Vorig seizoen waren we gered. 'Leuk', dacht ik, 'nu kan ik eens aan het seizoen beginnen met een club en niet pas arriveren middenin een seizoen'. Maar tijdens de zomer verloren we met Roef, Ampomah, Boljevic, Verstraete en Andrijasevic onze beste spelers, zonder dat ze vervangen werden", legt hij uit.

"Daarna hadden we een moeilijke kalender en de bestuurders wilden niet luisteren naar me en me geen vertrouwen schenken. Dus werd ik bedankt voor bewezen diensten. In feite kwam ik nooit op het juiste moment op de juiste plaats terecht", gaat hij verder.

Verkeerde moment, verkeerde plaats, ook in zijn allereerste passage bij KVO. "Als assistent volgde ik Yves Vanderhaeghe op na drie mooie seizoenen. De ploeg had net 1 op 21 gepakt, waarna we ons nog konden redden door een reeks van 35 op 69 neer te zetten. Maar dan vertrok Marc Coucke naar Anderlecht en toen nam Peter Callant over, bijgestaan door sportief directeur Hugo Broos. Toen was mijn lot bezegeld en dat kwam best wel hard aan", besluit Custovic.